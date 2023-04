Man (36) aangehouden voor dood vrouw in Middelburg

De politie heeft maandagochtend een 36-jarige man uit het Zeeuwse Oost-Souburg aangehouden. Hij zou een vrouw om het leven hebben gebracht in haar huis in Middelburg. De verdachte meldde zichzelf om 02.45 uur op het politiebureau in Middelburg.

Het lichaam van de vrouw werd op 19 april door agenten gevonden in haar huis aan de Granaat. Dat gebeurde na een melding dat ze niet op haar werk was verschenen. Gelijk na de vondst werd er rekening gehouden met een misdrijf.

De politie was sinds woensdag op zoek naar de man.