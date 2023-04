Michelin maakt sterren voor restaurants bekend in DeLaMar

Michelin maakt in het Amsterdamse DeLaMar Theater bekend welke Nederlandse restaurants een ster krijgen of behouden. De sterren gaan naar restaurants die van de inspecteurs een hoge beoordeling hebben gekregen vanwege hun “gastronomische kwaliteit”. Ook worden er groene sterren uitgereikt voor restaurants die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid.

Vorig jaar kregen 94 restaurants één Michelinster en werden 21 zaken beloond met twee sterren. De restaurants De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen waren afgelopen jaren de enige restaurants met drie sterren in Nederland, de hoogste culinaire onderscheiding. Acht restaurants verloren vorig jaar hun ster.

Online circuleert er een screenshot waarop al te zien zou zijn welke restaurants een ster zouden krijgen. Volgens het mogelijke lek zou er dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een nieuw driesterrenrestaurant bijkomen, namelijk het Amsterdamse restaurant Spectrum. Michelin zegt dat de informatie van het screenshot niet klopt en noemt het “fake news”.

In 2021 lekten enkele winnaars wel al eerder uit. Door een technische storing waren in de app van de organisatie enkele dagen voor de uitreiking tien restaurants te zien die een ster zouden krijgen.