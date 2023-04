Nabestaanden verrast door vrijlating Mallorcaverdachten

De nabestaanden van Carlo Heuvelman reageren “enigszins verrast en ook teleurgesteld” op de beslissing van het hof in Leeuwarden om vier van de vijf verdachten in de Mallorcazaak vrij te laten door hun voorarrest te schorsen.

Slachtofferadvocaat Edwin Bosch zegt in een reactie dat hij de familie op de hoogte heeft gebracht van de beslissing. Carlo kwam in de zomer van 2021 om het leven als gevolg van excessief uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca.

“Een aantal maanden geleden oordeelde het hof nog de voorlopige hechtenis van de verdachten te verlengen. Voor zover we kunnen nagaan is er in de tussentijd eigenlijk niets veranderd. Het enige nieuwe is dat er gekoerst wordt op een inhoudelijke behandeling in december, maar dat is ook niet anders dan begin dit jaar bekend was. In die zin heeft het hen verrast”, zegt Bosch.

Het hof besloot het voorarrest van de Hilversummers Daan van S. (20), Mees T. (19), Kaan B. (20) en Hein B. (19) te schorsen, onder meer vanwege de jeugdige leeftijden van de verdachten. Hein B. (19) was afgelopen week de enige die geen verzoek deed over zijn voorarrest. Ook hij komt vrij.

Sanil B. (21) is de enige verdachte die in voorarrest blijft. De rechtbank in Lelystad veroordeelde hem eind vorig jaar tot een celstraf van zeven jaar voor het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman en twee pogingen tot doodslag.

“Dat het hof nu de voorlopige hechtenis schorst bij vier verdachten betekent niet dat aan deze verdachten niet opnieuw een gevangenisstraf kan worden opgelegd. Daarover wordt beslist na de inhoudelijke behandeling van de zaak”, aldus het hof. De inhoudelijke behandeling begint op 4 december.