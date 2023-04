Nieuwe stroomkabel tussen Nederland en Verenigd Koninkrijk

Er komt een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waaraan voor het eerst ook een Nederlands offshorewindpark direct wordt gekoppeld. De onderzeese kabel, LionLink, met een lengte van circa 250 kilometer zal rond 2030 2 miljoen huishoudens van stroom kunnen voorzien. Dat zullen minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) en zijn Britse collega Grant Shapps op een Noordzeetop in het Belgische Oostende maandagmiddag aankondigen.

De nieuwe gelijkstroomkabel wordt ontwikkeld door landelijk netbeheerder TenneT en het Britse National Grid. “De Noordzee wordt de grootste leverancier van groene elektriciteit voor Nederland en grote delen van Europa”, zegt minister Jetten. “Nauwe samenwerking bij windenergie op zee en onderlinge verbindingen tussen Noordzeelanden zijn daarbij essentieel.”

LionLink kan volgens de bewindsman bijna 2 gigawatt aan elektriciteit leveren aan beide landen, “genoeg om 2 miljoen huishoudens van stroom te voorzien”. De nieuwe verbinding is ook bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen, verhoogt de energie-onafhankelijkheid in Europa en vergroot leveringszekerheid. “Als er bijvoorbeeld een overschot aan windenergie is, kan dit onmiddellijk gedeeld worden met landen met een stroomtekort, en vice versa”, aldus Jetten. Het koppelen van windparken op zee via de eerste grensoverschrijdende gelijkstroomkabel van deze omvang is een nieuwe stap naar een geĆÆntegreerd netwerk op zee in de Noordzee.

Nederland zal in 2030 circa 21 gigawatt aan windenergie op zee hebben gerealiseerd en onderzoekt of 50 GW in 2040 en 72 GW in 2050 haalbaar zijn, ook gezien de fysieke ruimte en ecologische impact.