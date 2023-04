OM beslist over voorgeleiding advocaat Weski

Het Openbaar Ministerie maakt maandag bekend of het Inez Weski langer in de cel wil houden. Zo ja, dan moet ze voorgeleid worden aan de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam. Als de bekende strafpleiter voorgeleid wordt, kan haar voorarrest met maximaal veertien dagen verlengd worden. Zittingen bij de rechter-commissaris zijn niet toegankelijk voor pers of publiek.

De 68-jarige Weski, die hoofdverdachte Ridouan Taghi bijstaat in het liquidatieproces Marengo, is vrijdag aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Haar kantoor en woning zijn doorzocht.

Na haar aanhouding werd een geplande zitting op dinsdag van Marengo uitgesteld. De rechtbank had dit besloten na een verzoek van de advocaten die het woord zouden voeren.

Het strafproces Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geƫist. Op 20 oktober staat de uitspraak gepland, maar het is de vraag of dat gaat lukken.