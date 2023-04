ON! noemt besluit NPO ‘zwarte dag voor persvrijheid’

Ongehoord Nederland (ON!) vindt het “ongekend” dat de NPO probeert de omroep “het zwijgen op te leggen”. In een verklaring op de website noemt de omroep het besluit van de NPO om staatssecretaris van Media Gunay Uslu te vragen de voorlopige erkenning van de omroep in te trekken “een zwarte dag voor de persvrijheid in Nederland”.

De omroep wijst erop dat er nog juridische procedures lopen ten aanzien van de opgelegde sancties en dat er nog geen rechterlijke uitspraak is. “De handelswijze van de NPO past bij andersoortige regimes, maar niet in de democratie en niet in Nederland. Dit getuigt niet van respect richting onze rechtsstaat”.

ON! stelt verder wel vertrouwen te hebben in de rechterlijke macht en in het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de persvrijheid en meningsvrijheid worden beschermd. De omroep herhaalt ook nog altijd bereid te zijn met iedereen samen te werken.

De NPO stelde eerder op maandag dat ON! ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende uitvoering geeft “aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel” en daarom naar Uslu te stappen. Ook werd bekend dat de NPO een derde sanctie van bijna 132.000 euro aan ON! heeft opgelegd.

Voorzitter Arnold Karskens zegt dat hij de sancties “tot bij de hoogste rechterlijke instanties zal aanvechten”.