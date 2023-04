Treinen rijden weer langs Molkwerum na overlast door dassen

De treinen bij het Friese Molkwerum rijden maandag weer volgens dienstregeling. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Stavoren lag sinds 13 maart stil omdat dassen onder het spoor bij Molkwerum een burcht hadden gegraven waardoor schade was ontstaan. ProRail heeft vrijdag de herstelwerkzaamheden afgerond.

Omdat de das een beschermde diersoort is, kon ProRail niet zomaar aan de slag. Voor de werkzaamheden moest een ontheffing bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd.

Om te voorkomen dat de dieren opnieuw onder het spoor graven, zijn er onder meer damwanden en gaaswerk geplaatst. Ook houden volgens ProRail ecologen met wildcamera’s het gebied in de gaten.

Voor de dassen zijn er twee kunstburchten gebouwd waar ze terechtkunnen. Vanwege hun status mogen de dassen niet zomaar daarheen verplaatst of weggejaagd worden. Daarom had ProRail eind maart de werkzaamheden een week stilgelegd, in de hoop dat de dassen uit eigen beweging naar de kunstburchten zouden gaan.

Of de dassen zich daar ook in hebben gesetteld is niet bekend. Volgens ProRail kan dat even duren omdat de burchten door mensenhanden zijn gemaakt en de dassen niet zo van de geur van mensen houden.