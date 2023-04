Bedrijven keren terug naar kantoor met behulp van coworking spaces

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat iedere werknemer een eigen bureautje had op het werk. Met z’n allen coworken we nu en flexplekken zijn meer dan ooit gangbaar. De coronapandemie zorgde voor een verschuiving in de commerciële vastgoedwereld. Waren het voorheen de grote kantoortorens die gebouwd voor of verhuurd werden aan grote bedrijven, inmiddels schieten de gebouwen met coworking spaces als paddenstoelen uit de grond. Deze ontwikkeling heeft bedrijven in staat gesteld afstand te nemen van de traditionele benadering van het ontwerpen en beheren van werkplekken. Sinds juni 2022 is er dan ook een indrukwekkende groei van 117% in de branche en hebben steden meerdere coworking-ruimtes zoals de coworking space in Amsterdam.

Voordelen voor bedrijven

Naast het thuiswerken kunnen werknemers in coworking spaces ook ‘dichtbij’ je huis werken. Mensen in de post-pandemische wereld nu eenmaal niet langer bereid om elke dag lange afstanden naar hun werk te reizen. Hoofdkantoren staan vaak voor het grootste deel van de week leeg, een dure grap!

Bedrijven schakelen dan ook steeds meer over op coworking spaces om hun operationele kosten te verlagen. De trend van werken op afstand zal immers niet verdwijnen en werken vanuit een coworking-ruimte kan een stuk kosteneffectiever zijn dan het bouwen van kantoorruimte. Het Vastgoedkantoor gespecialiseerd in coworking spaces : workin.space verwoordt de voordelen voor bedrijven zo:

Geen kapitaaluitgaven (CAPEX): geen werkzaamheden, geen inrichting, geen decoratie, geen meubilair.

Huurprijs volledig inclusief: lasten, belastingen & heffingen, elektriciteit, verwarming, verzekering, inrichtingswerkzaamheden, decoratie, meubilair, internet, schoonmaak, onderhoud, verbruiksgoederen (koffie, drukwerk).

Flexibiliteit: verbintenis van 1 tot 36 maanden

Snelheid: mogelijke verhuizing in minder dan 48 uur

Moderne coworking spaces stellen bedrijven dus in staat om de verantwoordelijkheid voor het beheer van het pand van zich af te schudden. Aangezien de ruimte wordt gehuurd en geen eigendom is van bedrijven, hoeven ze zich niet langer te concentreren op zaken die verband houden met hygiëne, catering, infrastructuur, enz. Het personeel van de coworking-ruimte zorgt ervoor dat het pand schoon en ontsmet is en is uitgerust met alle nodige voorzieningen. En dat bespaart behoorlijk wat tijd en kosten.

Voordelen voor werknemers

In de pandemie konden we niet anders. We moesten wel thuiswerken door de lockdown. Soms werkten we in hele kleine afgesloten ruimtes en kasten om het geluid van de kinderen buiten te sluiten en het was voor sommige werknemers ook deprimerend en eenzaam. Werken binnen de beslotenheid van vier muren leidde tot ernstige burn-out en verlaagde de productiviteit van veel werknemers. Werknemers misten simpelweg het ‘gemeenschapsaspect’ van werken vanuit kantoren. Moderne coworkingspaces stellen werknemers in staat het verloren gemeenschapsaspect terug te winnen door met mensen om hen heen te werken. Het helpt werknemers waardevolle ideeën uit te wisselen, productieve gesprekken te voeren en werkgerelateerde problemen op te lossen. Bovendien bieden Coworking spaces een meer flexibele en collaboratieve omgeving die beter aansluit bij hoe en hoeveel mensen tegenwoordig willen werken. Een groeiend aantal mensen kiest ervoor om als freelancer te werken om een meer flexibele levensstijl te hebben. Ook zij hebben een plek nodig hebben waar ze productief kunnen zijn en zich onderdeel van een gemeenschap voelen.

Door Coworking gelukkiger

Uit een recent onderzoek bleek dat mensen die aan coworking deden, gelukkiger waren en minder vaak werkgerelateerde stress ervaren dan mensen die thuis werkten. Veel mensen overwerkten zichzelf thuis tijdens de pandemie omdat de grenzen tussen professionele en persoonlijke tijd vervaagden. Men begon langer te werken zonder enige vrije tijd. Coworking spaces geven mensen tegelijkertijd een gevoel van doelgerichtheid en flexibiliteit. Je kunt immers overal vandaan werken wanneer je maar wil, waardoor je je meer ontspannen en gelukkig kunt voelen. Moderne coworking-ruimtes zijn uitgerust met gemeenschappelijke ruimtes, cafés en indoor games om professionals te helpen ontspannen en de broodnodige pauzes te nemen.

Bovendien kan Coworking je carrière een boost geven. Coworkingruimtes zitten vaak vol met professionals uit verschillende sectoren die allemaal aan hun eigen projecten werken. Dit kan een geweldige kans zijn om te netwerken en nieuwe mensen te ontmoeten die je kunnen helpen met je eigen werk en tot inspiratie leiden.