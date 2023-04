Consumentenbond noemt fouten op kassabon supermarkt onacceptabel

Supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Plus gaan nog steeds de fout in door onjuiste bedragen op kassabonnen te zetten. De Consumentenbond stelt, na nieuw onderzoek, dat voor het derde jaar op rij is gebleken dat er veel is mis gegaan bij de prijs die bij artikelen in het schap staat en de prijs die aan de kassa wordt gerekend. De prijs van een op de zes gekochte aanbiedingen blijkt aan de kassa niet te kloppen. Die fouten zijn in de meeste gevallen in het nadeel van de consument.

De organisatie stelde het onderwerp al eerder aan de orde en sprak ook met de supers erover, maar beloften van beterschap hebben niet geholpen. De bond noemt het “onacceptabel en beslist onrechtmatig” en zegt de supermarkten aansprakelijk te stellen voor de foute prijzen aan de kassa’s.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond zegt in een verklaring dat de bond de supermarkten gesommeerd heeft te stoppen met hun onrechtmatig handelen en dat de problemen voor 30 juni opgelost moeten zijn. Als het nodig is, zo zegt ze, “schromen we een juridische procedure niet”.

De Consumentenbond controleerde per supermarktketen 240 willekeurige aanbiedingen, verspreid over acht filialen in verschillende steden. Bij Albert Heijn kwam 13 procent van de prijs op de schappen niet overeen met de prijs op de bon. Bij Plus was dat 15 procent en bij Jumbo 20 procent. Het gaat, aldus de bond, vaak fout bij aanbiedingen uit koelingen en bij producten die in kartonnen stellages staan in de gangpaden. Maar ook met groenten en spullen die op zogeheten kopstellingen staan worden de fouten gemaakt.

Albert Heijn zegt de uitkomsten van het onderzoek serieus te nemen. Om fouten met de prijzen tegen te gaan, is de keten onder andere bezig om ook bij aanbiedingen digitale kaarten met prijzen te gaan gebruiken. Nu gebeurt dit al bij het reguliere assortiment om altijd de juiste prijs te laten zien. Ook krijgen klanten een product gratis mee als de prijs bij het schap afwijkt van die op de kassabon. Die maatregelen hebben volgens de supermarktketen al voor een daling van de fouten gezorgd.

Jumbo noemt “iedere prijsafwijking er een te veel” en heeft volgens een woordvoerder ook maatregelen genomen om het aantal afwijkende prijzen tegen te gaan. “Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de prijzen van aanbiedingen op de borden identiek zijn aan de prijzen bij de kassa.”