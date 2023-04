Groninger Bodem Beweging: maatregelen kabinet goede eerste aanzet

De Groninger Bodem Beweging noemt de maatregelen die het kabinet neemt voor de gedupeerden van de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning “een goede eerste aanzet”. “Het lijkt een kantelpunt te worden, maar de toekomst moet uitwijzen of dat ook echt zo is”, zegt een woordvoerster in reactie op de woorden van minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

Het kabinet trekt de komende 30 jaar bij elkaar 22 miljard euro uit voor het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe. De schadeafhandeling wordt “milder, makkelijker en menselijker” en er komt extra geld om woningen in het aardbevingsgebied snel te verduurzamen.

“Het zijn veel mooie woorden, maar het ontbreekt wat ons betreft op bepaalde punten aan een concrete uitwerking. Want wat bedoelen ze precies met menselijker? En wat gebeurt er als het budget voor schadeherstel en versterking op is?”, vraagt de Groninger Bodem Beweging zich hardop af. “Hier in Groningen leeft heel erg het gevoel: eerst zien dan geloven. Dus het is afwachten. Maar de eerste aanzet is positief.”

Rutte zei dinsdag bij de presentatie van de kabinetsreactie op het enquĂȘterapport dat mensen in Groningen “decennialang in de steek zijn gelaten”. Hun stem werd niet gehoord en “hun belangen zijn ondergeschikt gemaakt aan een financieel belang van Nederland”. Daarmee is er sprake van een ereschuld, erkent de premier. “Daar kunnen en willen we niet omheen.”