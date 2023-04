Klimaatsceptisch Clintel mag niet meedoen aan Shell-zaak, M&M wel

Stichting Clintel, die betwist dat de opwarming van de aarde een crisis is, is niet welkom als partij in het hoger beroep in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. Stichting Milieu en Mens (M&M) mag wel aan de zaak deelnemen, zo heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Beide organisaties zijn het oneens met het vonnis van de rechter in eerste aanleg. De Haagse rechtbank bepaalde in 2021 dat Shell fors minder broeikasgassen moet gaan uitstoten. Die uitstoot moet in 2030 met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van 2019. Het olie- en gasbedrijf is in beroep gegaan. In de procedure voor het hof, die nog moet beginnen, willen meer organisaties hun standpunt laten horen.

M&M vreest dat door het vonnis in de zaak energie duurder zal worden en de betrouwbare levering in gevaar komt. Het hof spreekt zich niet uit over de vraag of de stichting daar gelijk in heeft, maar ziet wel voldoende belang van de stichting om dit geluid te laten horen in de rechtszaal.

Bij Clintel is het een ander verhaal. De stichting kan zich niet vinden in wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering waarover Shell en Milieudefensie het wél eens zijn. De organisatie vindt het betoog van Milieudefensie over de noodzaak om CO2-uitstoot te verlagen “eenzijdig en alarmerend” en vindt dat Shell zich daar niet goed tegen heeft verweerd.

Shell erkent namelijk dat het noodzakelijk is om de uitstoot van CO2 te verlagen. Ook betwist het bedrijf niet dat het wenselijk is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, en bij voorkeur onder de 1,5 graad, zoals internationaal is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Omdat de eisers en de verdediging hierover niet van mening verschillen, kan Clintel op dit punt niet tussenbeide komen in het hoger beroep. Het hof moet “vaststaande feiten over de klimaatwetenschap tot uitgangspunt nemen”, leggen de rechters uit.

De rechtbank wees in het vonnis op de grote risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, ook voor inwoners van Nederland. Zo stijgt het risico op overstromingen en extreem weer volgens diverse rapporten van het IPCC, het VN-panel van klimaatwetenschappers. Shell draagt via de verkoop van fossiele brandstoffen bij aan de CO2-uitstoot en moet daar van de rechter dus actie op ondernemen. Het bedrijf zelf vaart liever een eigen koers en vindt dat klimaatbeleid niet in de rechtszaal thuishoort.