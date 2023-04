Nederland maakt bezwaar tegen Rosenthal op terrorismelijst Iran

Nederland gaat formeel bezwaar aantekenen tegen de plaatsing van oud-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken op een sanctielijst van Iran. Huidig buitenlandminister Wopke Hoekstra laat via Twitter weten het “onbestaanbaar” te vinden dat zijn voorganger wordt gesanctioneerd “vanwege zijn werk voor mensenrechten in Iran”.

Iran maakte maandag een terrorismelijst bekend waarop naast Rosenthal ook de namen staan van andere mensen uit de EU en uit Groot-Brittannië. Ze zijn niet langer welkom in Iran en kunnen niet meer beschikken over bankrekeningen die ze mogelijk in het land hebben.

De NOS meldt dat Rosenthal recent het Comité Iran Vrij oprichtte, dat wil dat ayatollahs worden berecht door een internationaal tribunaal. Mogelijk heeft de plaatsing van de oud-minister op de Iraanse zwarte lijst daarmee te maken.