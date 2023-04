Nutri-Score op voedselverpakkingen mag blijven

De Nutri-Score krijgt een officiële wettelijke status. Dat betekent dat levensmiddelenfabrikanten het logo mogen blijven gebruiken om consumenten te helpen gezondere keuzes te maken. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) laat dat aan de Tweede Kamer weten.

Van Ooijen herhaalt nog eens dat verdere verbetering van het logo “nodig zal blijven in de toekomst, omdat het logo niet perfect is”. Ook de Gezondheidsraad toonde zich eind vorig jaar kritisch in een adviesrapport over het logo. De Nutri-Score laat soms veel ruimte voor ongezonde toevoegingen, luidde een van de kritiekpunten. Toch zag ook de raad uiteindelijk wel meerwaarde in het gebruik van het logo, mits dat wordt verbeterd.

De staatssecretaris wijst erop dat al een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd. “Met de nieuwe methode verbetert bijvoorbeeld het onderscheid tussen volkorenbrood en witbrood sterk omdat volkorenbrood meestal een A krijgt en witbrood voornamelijk een C”, schrijft hij als voorbeeld. Hij ziet het logo als “iets extra’s dat we allemaal best kunnen gebruiken in de supermarkt”.

De Nutri-Score bestaat per productcategorie uit een cijfer met een bijbehorende kleur: een groene A is het beste, een rode E staat voor een minder gezonde keuze binnen de bewuste categorie. Het idee is dat de consument zo een betere vergelijking kan maken. Van origine is het een Frans systeem. Het gebruik ervan was tijdens een proefperiode al vrijwillig en dat blijft zo. Wel moeten fabrikanten die het logo op hun verpakkingen zetten uiterlijk op 1 juli 2024 de herziene versie gaan gebruiken.

De Consumentenbond en Foodwatch zijn blij met het besluit. “Wij hebben jarenlang gepleit voor Nutri-Score en zijn dan ook blij dat het nu daadwerkelijk kan worden ingevoerd”, reageert directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. Campagneleider Frank Lindner van Foodwatch vindt het ook een goede zaak: “Dit helpt mensen om gezonder te winkelen en dat is hard nodig met het grote aanbod ongezond voedsel en geniepige marketingtrucs die je allemaal in de supermarkten tegenkomt.” Foodwatch zou graag een wettelijke verplichting zien in heel de EU.