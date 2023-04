Ongehoord Nederland onderneemt juridische stappen tegen NPO

De NPO heeft volgens Ongehoord Nederland (ON!) onzorgvuldig gehandeld in het opleggen van een derde financiële sanctie en het verzoek om de voorlopige erkenning van de omroep in te trekken. De advocaat van ON!, Hakan Külcü, zegt dan ook juridische stappen te ondernemen. Hij gaat de rechter vragen het besluit op te schorten.

De NPO stelde maandag dat ON! ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende uitvoering geeft “aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel” en daarom naar staatssecretaris Gunay Uslu te stappen met een verzoek om de voorlopige erkenning van de omroep in te trekken. Ook werd bekend dat de NPO een derde sanctie van bijna 132.000 euro aan ON! heeft opgelegd.

“Dat dien je van tevoren aan te kondigen, wij hebben dit vandaag pas vernomen”, aldus Külcü in de uitzending van Ongehoord Nieuws van dinsdag. “Het is vandaag al ingediend bij de minister, dit kan niet. Ten tweede moet ON! de kans krijgen een eigen zienswijze in te dienen, dat is ons ook ontnomen, die kans.” De advocaat stelt dat de omroep de kans moet krijgen om bezwaren in te dienen en dat die kans er niet is geweest. “Dus juridisch zijn alle basisbeginselen aan de laars gelapt.”

Voor ON! is de sanctie de derde in een jaar. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De laatste is nog niet officieel omdat ON! daartegen in beroep is gegaan.