Provincie Groningen: onvoldoende geld voor rechtzetten ereschuld

Het bedrag dat het kabinet uittrekt om Groningen en Noord-Drenthe te helpen is “zeker onvoldoende om de ereschuld recht te zetten die in decennia van gaswinning is ontstaan”. Dat zegt de commissaris van de Koning in de provincie, René Paas. Hij spreekt namens de andere bestuurders in Groningen.

Premier Mark Rutte maakte dinsdag bekend dat het kabinet in de komende dertig jaar bij elkaar 22 miljard euro uittrekt voor het gebied dat geplaagd wordt door gaswinningsaardbevingen. Groningen had om 30 miljard euro gevraagd. Van dat geld moeten meer huizen worden versterkt, en de vergoeding daarvoor moet sneller en eenvoudiger beschikbaar komen. Huizen moeten bovendien energiezuiniger worden. Verder wil het Rijk geld uittrekken om de mentale gezondheid van inwoners te verbeteren.

“De doelen zijn goed, maar de maatregelen en de middelen zijn te mager”, stellen de bestuurders in Groningen. Ze hopen dat de Tweede Kamer zich inzet voor meer middelen.

Volgens Paas is de “grote schade” door de bevingen “pijnlijk precies in beeld gebracht” door de enquêtecommissie. “Daar moet iets tegenover staan dat dat in balans brengt. Dat is vandaag nog niet gelukt”, vindt hij. “Dit is wat het vandaag is, en daarmee gaan we onderweg naar de Tweede Kamer”, zei Paas verder. Daar “kunnen nog dingen gebeuren”, zegt hij. “De rest is lange baanwerk.” Paas wil ook het kabinet houden aan wat het vandaag beloofd heeft en dat als er meer geld nodig is, dat dat er ook komt.

Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, zegt dat het kabinet met de plannen “een paar goede stappen zet”. “Minder processen en minder juridisch gedoe voor inwoners, dat is belangrijk.” Maar er moet meer geld komen voor de fysieke en mentale gezondheid van de Groningers. “Dat moet royaler”, vindt Schuiling. Dat schades onder de 40.000 euro niet meer hoeven worden aangetoond heeft volgens hem juist gevolgen voor schades die erboven vallen. “Dat zijn juist de complexe schades. Dat gaat niet helpen, daar moet de Kamer aandacht voor vragen.”

Op concrete zaken zoals lekkages bij grote boerderijen en mestkelders heeft Schuiling ook nog niks gehoord van het kabinet. “Dat is een groot probleem. De tekst van het kabinet is hierover niet helder genoeg. Ik hoop dat dat gebeurt”, zegt de burgemeester.