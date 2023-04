Rover niet te spreken over voorgestelde spitstoeslag NS

Reizigersorganisatie Rover is niet te spreken over de mogelijke spitstoeslag die staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen heeft voorgesteld. Heijnen informeerde de Tweede Kamer maandag over de voortgang van de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet die in 2025 ingaat. De NS heeft op dit moment overigens ook al de mogelijkheid om een spitsheffing toe te passen, maar heeft dat nog niet gedaan.

Rover noemt de extra heffing voor reizen in de spits niet de juiste oplossing voor de financiĆ«le problemen van de NS. “Een leerkracht kan niet later voor de klas gaan staan omdat de trein onbetaalbaar is geworden”, zegt Rover-directeur Freek Bos. “De klimaat- en woningbouwopgave vraagt dat het gebruik van trein en bus juist moet groeien. Reizigers uit de spits jagen zorgt eerder voor het tegenovergestelde.” Het aantal treinreizigers is nog steeds lager dan voor de coronapandemie.

Heijnen schreef dat de NS ook last heeft van gestegen energiekosten en hogere salarissen door de inflatie. De regering wil hier zelf ook op toeleggen. De NS hoeft mogelijk geen toelage te betalen voor de concessie en het spoorbedrijf krijgt mogelijk een subsidie.

Ook wordt er gesproken over de optie om minder treinen te laten rijden, zegt Rover. Bos vindt dit een verkeerde ontwikkeling. “Rover roept het kabinet op om te stoppen met de afbraak van het openbaar vervoer en in te zetten op groei van treingebruik.”

De belanghebbende partijen hebben het voorstel van de overheid ontvangen en hebben nu zes weken om erop te reageren. De concessie moet voor het einde van het jaar zijn toegekend en Heijnen wil dit aan de NS doen.