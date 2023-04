Syriëgangster blijft vastzitten voor slavernij jezidi-vrouw

De 31-jarige Hasna A. uit Hengelo wordt binnenkort onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Ze is bereid mee te werken aan dit persoonlijkheidsonderzoek. Ze wordt ervan verdacht dat ze in 2015 in Syrië een jezidi-vrouw als slaaf heeft gebruikt en blijft daarvoor vastzitten, besloot de rechtbank dinsdag tijdens een inleidende zitting. A. was daarbij niet aanwezig.

A. is recent uitgebreid verhoord. Ze heeft verklaard over haar ervaringen, liet haar advocaat tijdens een inleidende zitting weten. “Ze heeft in Nederland veel ellende meegemaakt en is uitgereisd toen ze jong en naïef was. Ze is met totaal verkeerde verwachtingen naar Syrië gereisd. Ze kwam in moeilijke omstandigheden in vrouwenhuizen terecht”, zei haar raadsman.

A. ontkent nog steeds dat er sprake was van slavernij. Na haar huwelijk zou haar echtgenoot haar in een huis hebben geplaatst met een vriend in de Syrische stad Raqqa, waar een jezidi-vrouw huishoudelijk werk verrichtte. “De slavernijverdenking doet haar veel. Ze hoopt dat de verdenking snel van tafel gaat”, aldus de raadsman.

De vrouw uit Hengelo is een van de twaalf vrouwen die in november van vorig jaar zijn opgehaald uit een gevangenenkamp in Syrië. De vrouwen en hun 28 kinderen kwamen op 1 november aan in Nederland. Het kabinet besloot de vrouwen terug te halen, zodat ze in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij Islamitische Staat (IS). Als dit niet op tijd zou gebeuren, dan zouden hun rechtszaken vervallen.

Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi’s, een religieuze en etnische Koerdische minderheid. De zaak van A. wordt in Rotterdam behandeld door de rechtbank Den Haag, de rechtbank die zich buigt over internationale misdrijven.

Het onderzoek neemt nog maanden in beslag. De zaak kan mogelijk eind dit jaar inhoudelijk worden behandeld. De volgende inleidende zitting is 27 juni.