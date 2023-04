Vierde evacuatievlucht vanuit Soedan naar Jordanië uitgevoerd

Een vierde evacuatievlucht is vanuit Soedan naar Jordanië gegaan, in de nacht van maandag op dinsdag. Het toestel, met een onbekend aantal mensen aan boord, landde om 05.30 uur veilig in Aqaba, Jordanië, zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag op Twitter.

Maandagavond vertrok al een derde evacuatievlucht, ook van die vlucht was niet duidelijk hoeveel mensen en/of Nederlanders er aan boord zaten. Die landde rond 23.20 uur. Afgelopen nacht kwamen in Berlijn 43 Nederlanders aan die met Duitse vluchten Soedan hadden verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken reizen zij binnenkort naar Nederland. Dinsdag volgt een update over het aantal geëvacueerde Nederlanders, meldde het ministerie maandag.

Maandagmiddag vertrok een tweede Nederlandse vlucht met evacués aan boord vanuit Soedan naar Aqaba.

Eerder deze maand braken er zware gevechten uit in Soedan tussen het regeringsleger en milities in hoofdstad Khartoem. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten.