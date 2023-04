Adema houdt vertrouwen in voortslepend overleg landbouwakkoord

Landbouwminister Piet Adema heeft er nog altijd vertrouwen in dat het gaat lukken om een landbouwakkoord te sluiten. De onderhandelingen over het akkoord, dat draait om de toekomst van de sector, verlopen al een tijd moeizaam. “Ik hoop dat we vandaag weer slagen kunnen maken”, zei Adema woensdag voor de ministerraad.

Actiegroep Agractie stapte vorige maand uit onvrede over de voortgang uit het overleg, Farmers Defence Force (FDF) deed er vanaf het begin al niet aan mee. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland toonde zich vorige week ook niet optimistisch. De organisatie zag de onderhandelingen “op cruciale thema’s” niet verder komen en stelde een ultimatum. Op 8 mei moet er een definitieve tekst op tafel liggen wat de agrariĆ«rs betreft.

Adema hield het er woensdag voorafgaand aan de ministerraad op dat de gesprekken “wel pittig” zijn. Tegelijkertijd merkt hij “bij iedereen de motivatie om het te laten slagen”. Momenteel vinden een-op-eengesprekken plaats tussen de verschillende partijen die bij het overleg zijn betrokken. Volgens Adema moet iedereen “de schouders eronder zetten”.

Het kabinet wil de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden omlaag hebben en de natuur beter beschermen. Dat staat op gespannen voet met bijvoorbeeld de belangen van de intensieve veehouderij. De LTO noemt als moeilijke thema’s concreet de “bescherming van landbouwgrond” en de omgang met dierlijke mest, zoals bekend een voorname bron van stikstofuitstoot. Als mest en urine met elkaar vermengd raken, wat in stallen voortdurend gebeurt, komt de stikstofverbinding ammoniak vrij.