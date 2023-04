Branche reageert verdeeld op uitstel vrijwel gratis kinderopvang

Organisaties in de kinderopvang reageren wisselend op het bericht dat het kabinet het plan om de kinderopvang voor werkende ouders bijna volledig te vergoeden vanuit de overheid met twee jaar uitstelt. Voorzitter Loes Ypma van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) noemt het uitstel “zeer onverstandig”. Emmeline Bijlsma, de directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), is juist “heel blij dat het kabinet oog heeft voor de enorme personeelskrapte in de kinderopvang”.

Het plan was om voor werkende ouders van jonge kinderen de opvang vanaf 2025 voor 96 procent te vergoeden. Drie jaar later zou die vrijwel gratis opvang voor iedereen moeten zijn. Volgens ingewijden stuurt het kabinet echter aan op uitstel wegens “uitvoeringsproblemen”.

Die problemen ziet de BK ook: de organisatie heeft al vaak gewaarschuwd dat vrijwel gratis kinderopvang tot meer aanmeldingen zal leiden dan de branche nu aankan. Als mensen lang op een wachtlijst komen te staan “is het een wassen neus”, stelt Bijlsma. “We moeten eerst het personeelstekort oplossen en dan verder bouwen aan een nieuw stelsel”, vindt ze. Dat moet bij voorkeur gebeuren “zonder kalenderfixatie”.

Het kabinet mikt nu op 2027 voor de invoering. Bijlsma spreekt nu al de verwachting uit dat dit te kort dag is. Ypma denkt er anders over. “We worden verrast door dit nieuws”, laat ze weten. “We hebben afgelopen half jaar alles uitgewerkt, er ligt een basis voor de wetgeving klaar.” De BMK kan niet wachten tot er een einde komt aan het “complexe en foutgevoelige toeslagenstelsel”. Personeelstekorten spelen in heel veel sectoren.

Juist de kinderopvang is volgens Ypma een voorwaarde voor ouders van kinderen tussen de 0 en 13 jaar “om werken en zorgen op een ontspannen manier te kunnen combineren”. Kinderopvang als ‘basisvoorziening’ is bovendien “essentieel voor het verbeteren van de kansengelijkheid”, voegt ze eraan toe.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) benadrukt dat de kinderopvangtoeslag wel omhoog gaat in 2025 en 2026. Ook daardoor zal de vraag naar opvang gaan stijgen, verwacht ze. “Ik ben heel blij dat ze er klaar voor zijn, want dat betekent dat ze die groei van het aanbod kunnen leveren in 2025”, reageert Van Gennip op de opmerkingen van BMK.