Consumentenbond: een derde consumenten ontevreden over pakketpost

Een derde van de consumenten heeft het afgelopen half jaar problemen gehad met de bezorging van pakketten. Dat stelt de Consumentenbond op basis van onderzoek onder 20.000 mensen.

De Consumentenbond kreeg in 2022 8168 klachten binnen. Dat zijn er minder dan de 10.994 klachten in 2021. De piek was tijdens het begin van de coronapandemie in 2020, toen kwamen er 13.249 klachten binnen. Het aantal klachten aan het adres van PostNL, DHL en DPD is gedaald. Over UPS en GLS kwamen meer klachten binnen.

Volgens de Consumentenbond hebben de meeste klachten over pakketbezorging te maken met onduidelijkheid over waar een pakket is, niet bezorgde pakketten en slechte klantenservice. Consumenten vinden de postbedrijven slecht bereikbaar en geven daar gemiddeld een 4,9 voor.