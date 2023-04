Henk Korvinus voorzitter Instituut Mijnbouwschade Groningen

Henk Korvinus (67) is de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Hij is voorgedragen na een voorstel van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming.

Korvinus was tot dit jaar inspecteur-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij ook nog waarnemend hoofdofficier in Noord-Nederland, hoofdofficier van justitie in Den Haag en Rotterdam en rechter. Hij blijft vier jaar lang voorzitter.

Het IMG reageerde dinsdag nog positief op de kabinetsplannen voor herstel in het aardbevingsgebied. Het IMG handelt de schadedossiers van getroffenen af.