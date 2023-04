Hoekstra: zeker 150 Nederlanders hebben Soedan verlaten

Ten minste 150 Nederlanders hebben Soedan kunnen verlaten, meldt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) woensdag. Hoekstra was dinsdagavond bij de aankomst van het eerste vliegtuig met evacués dat landde op de luchtmachtbasis in Eindhoven. Aan boord zaten 104 mensen, onder wie veertig Nederlanders. Dezelfde avond arriveerden op de vliegbasis met bussen uit Berlijn ook nog 43 Nederlanders. “Het is een grote opluchting dat zij, met dank aan onze internationale partners, veilig op Nederlandse bodem zijn”, aldus Hoekstra.

De afgelopen dagen voerde Nederland zes evacuatievluchten uit in Soedan. Van de zeker 150 Nederlanders die het land konden verlaten, konden er meer dan zeventig mee met een Nederlandse evacuatievlucht, meldt Hoekstra. Aan boord waren ook ongeveer honderd mensen van achttien andere nationaliteiten.

In Soedan braken eerder deze maand zware gevechten uit. In de stad Khartoem en op meerdere plekken daarbuiten strijden het regeringsleger en milities tegen elkaar. Volgens de Verenigde Naties zijn door het conflict zeker vierhonderd mensen omgekomen. Stichting Vluchteling heeft 250.000 euro beschikbaar gesteld voor Soedanese vluchtelingen, die richting buurlanden Egypte en Tsjaad zijn gevlucht. Dat geld moet onder meer gaan naar drinkwater en sanitaire voorzieningen.