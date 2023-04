Jonge Klimaatbeweging: eerste taak Jetten voltooid met dit pakket

De Jonge Klimaatbeweging vindt dat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) met de invoering van het maatregelenpakket van 28 miljard euro zijn titel van “eerste klimaatminister” eer aan doet. Hij heeft met dit pakket ook zijn eerste taak voltooid, aldus de beweging.

Die noemt het pakket “een steun in de rug voor de burger die wil verduurzamen”. Wel is de beweging kritisch op het feit dat de consument “volledig wordt ontzien” en noemt dat een “gemiste kans”. “Hoe langer we de hulpvraag aan hen uitstellen, hoe meer verantwoordelijkheid je doorschuift naar jonge generaties.”

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) laat weten “verheugd” te zijn met het pakket. Maar zet de kanttekening dat het voorstel nog wel uitgewerkt moet worden.