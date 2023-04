Kabinet is bijna klaar met de Voorjaarsnota, woensdag klap erop

Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over de Voorjaarsnota. Premier Mark Rutte zei na afloop van een ruim 2,5 uur durend overleg “dat ze een heel eind zijn” maar dat het woensdag in de ministerraad “ook belangrijk wordt”. Vicepremier Wopke Hoekstra gaf eveneens aan dat ze er bijna uit zijn en dat “het geheel op een haar na is gevild”. Inhoudelijk wilde geen van beiden ingaan op de stand van zaken.

Rutte sprak van “een ingewikkelde puzzel, bezuinigingen in het kader van de Voorjaarsnota vanwege de oplopende rentelasten en natuurlijk ook de noodzaak om extra klimaatmaatregelen te nemen”. Hij heeft goede hoop dat de ministerraad er woensdag uitkomt. “Als het zo zou zijn dat we er morgen uitkomen, is dat denk ik goed. Het zijn belangrijke onderdelen. En dat betekent ook dat we als coalitie ook een paar lastige punten weer achter ons zouden kunnen laten.”

Hoekstra weet niet of het hele pakket woensdag al naar buiten kan komen. De ministers zullen er “ongetwijfeld nog een inhoudelijke discussie over hebben”. Daarom vindt hij het niet netjes om nu al over onderdelen te spreken. Hoekstra wilde ook niet zeggen op welk onderdeel het nog niet klaar is. “Dat ligt nog even in de schoot van de toekomst. Het is nu niet aan mij om hier iets over te zeggen.”

De afgelopen tijd sprak de top van het kabinet al een paar keer over aanpassingen van de lopende begroting en over een klimaatpakket. Dinsdagavond ging Rutte vanaf ongeveer 22.00 uur opnieuw in overleg samen met de vicepremiers Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) op het departement van vicepremier en minister van Financi├źn Sigrid Kaag (D66).

In de Voorjaarsnota wordt de begroting aangepast aan eventuele mee- en tegenvallers. Het kabinet moet de nota elk jaar voor 1 juni aan de beide Kamers aanbieden. Kaag gaf eerder te kennen dat ze de Voorjaarsnota weken eerder klaar zouden hebben.

Het kabinet moet dit jaar flinke wijzigingen bedenken, onder meer omdat het dit jaar fors meer geld kwijt is dan begroot aan de opvang van asielzoekers. Ook moet het kabinet nog dekking zoeken voor de kosten van het prijsplafond voor energie. Dat is vorig jaar op de lange baan geschoven omdat toen nog niet te voorspellen was hoeveel deze maatregel de schatkist uiteindelijk zou kosten. Bovendien zijn er de stijgende rentelasten op de staatsschuld.

In het voorjaarsoverleg wordt daarnaast een pakket aanvullende klimaatmaatregelen besproken dat nodig is om de kabinetsdoelen voor vermindering van de CO2-uitstoot te halen.