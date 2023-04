Kabinet verwacht klimaatdoelen met miljardenpakket wel te halen

Met een uitgebreid maatregelenpakket, dat in totaal 28 miljard euro gaat kosten, denkt het kabinet de klimaatdoelen voor 2030 te gaan halen. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) noemt het pakket “ambitieus”. Het moet er niet alleen toe leiden dat de doelen worden gehaald, zegt hij, maar ook “dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”.

De belangrijkste maatregelen kwamen al voor de persconferentie van Jetten naar buiten. Zo gaat het kabinet de aanschaf van een tweedehands elektrische auto goedkoper maken door subsidies en wordt extra geld uitgetrokken om woningen te verduurzamen, te beginnen met “de meest tochtige huizen” in “de meest kwetsbare wijken”, zei Jetten in een toelichting. De grootste klapper moet komen van verduurzaming van de industrie.

Opgeteld moeten alle maatregelen zorgen voor een extra vermindering van de CO2-uitstoot van circa 22 megaton per jaar. Dat is 13 procent van de huidige uitstoot, rekende Jetten voor.

Het kabinetsdoel is om in 2030 de uitstoot met 55 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990, maar het mikt op 60 procent. Uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bleek de afgelopen jaren keer op keer dat dit doel nog niet in zicht was.