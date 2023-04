KOZP-voorman Mitchell Esajas krijgt koninklijke onderscheiding

Mitchell Esajas, een van de voormannen van protestbeweging Kick Out Zwarte Piet, heeft woensdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaf hem de onderscheiding tijdens een bijeenkomst in het Concertgebouw in de hoofdstad.

Esajas (35) krijgt het lintje ‘’voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme’’, aldus de Kanselarij der Nederlandse Orden, die over de onderscheidingen gaat.

De antropoloog Esajas is een van de initiatiefnemers en leiders van The Black Archives, een centrum dat de geschiedenis van zwarte Nederlanders verzamelt. Ook leidt hij het New Urban Collective, dat jongeren van kleur wil helpen. Met Kick Out Zwarte Piet demonstreert Esajas al jaren tegen de figuur Zwarte Piet. Ook was hij betrokken bij Black Lives Matter-protesten tegen racisme en discriminatie.

“U voert al sinds jonge leeftijd een strijd tegen racisme en uitsluiting en voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld”, zei Halsema bij de toekenning. Ze noemde het oprichten van New Urban Collective. “Daarmee verrichtte u pionierswerk. U stond aan de basis van een nieuwe generatie activisten, schrijvers, wetenschappers, ondernemers. Kritisch, idealistisch en vasthoudend. U spreekt zich uit tegen racisme en discriminatie. Soms ludiek, maar altijd duidelijk.”

Halsema noemde ook het werk van Esajas voor The Black Archives. “Mede dankzij u zijn The Black Archives een onmisbare partner voor iedereen die wil werken aan een samenleving waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen op basis van afkomst of huidskleur. Die de schijnwerpers wil zetten op de onschatbare bijdrage die de vele zwarte mensen in ons land hebben geleverd. U heeft onze stad verrijkt. “

Nederland bood vorig jaar excuses aan voor het slavernijverleden. Esajas noemde dat een positieve stap, maar wil dat er ook herstelbetalingen volgen. Ook wil hij dat Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, een nationale vrije dag wordt.