Mia Nicolai en Dion Cooper vrijdag live bij Khalid & Sophie

Het songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper geeft vrijdag een liveoptreden in de talkshow Khalid & Sophie. Het is de eerste keer dat zij hun nummer Burning Daylight live op televisie zullen zingen, meldt de talkshow op Twitter. Naast het duo zal ook Duncan Laurence, die meeschreef aan het lied, aanschuiven in de studio.

De afgelopen tijd klonk er kritiek op het duo, omdat de optredens tot nu toe niet geheel vlekkeloos verliepen. Inmiddels heeft Duncan Laurence zich bij het duo aangesloten en heeft hij de release van zijn nieuwe muziek uitgesteld om de songfestivalartiesten te ondersteunen.

Mia en Dion vertrekken binnenkort naar Liverpool, waar zij op 9 mei in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in actie komen. Daarin strijden zij om een plekje in de finale op 13 mei.