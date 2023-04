Overgrote deel Nederlanders uit Soedan in veiligheid

Het overgrote deel van de Nederlanders die in Soedan zaten, is in veiligheid gebracht. Het gaat om de mensen die hebben laten weten geëvacueerd te willen worden, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken na de ministerraad. Het gaat volgens hem “om en nabij” om 150 Nederlanders. Zij zijn de afgelopen dagen met diverse transporten vanuit Soedan geëvacueerd.

De evacuatieoperatie is nog niet klaar, zegt Hoekstra. “We zullen vanavond nog een zevende vlucht uitvoeren.” Met de internationale gemeenschap gaat Nederland ook daarna door met de luchtbrug. “Wij hebben een heleboel mensen uit andere landen meegenomen en andersom hebben Duitse en Franse vliegtuigen ook Nederlanders meegenomen.”

Het was en is nog steeds “letterlijk levensgevaarlijk” in de Soedanese hoofdstad Khartoum, weet Hoekstra. Daardoor was het volgens de minister voor sommige Nederlanders onmogelijk om op het vliegveld buiten de hoofdstad te komen, vanwaar de evacuatievluchten plaatsvinden. Anderen kostte het heel veel moeite. Zoals bekend heeft een van de Nederlanders daarbij een schotwond opgelopen en hebben “andere mensen zeer angstige momenten doorgemaakt”.

Het is niet bekend hoe het met de gewonde Nederlander gaat. Over de mogelijke ontvoering van een Nederlandse man in Soedan kan Hoekstra “omwille van de veiligheid” niets zeggen. Ook is de informatie heel beperkt. Maar het is een “zeer zorgelijk bericht. Het gaat om iemand die is weggegaan en niet meer is teruggekomen”, zei de minister. RTL meldde woensdag dat een Nederlandse man al een week wordt vermist in Soedan en mogelijk is ontvoerd.

Hoekstra maakt zich zorgen over de achtergebleven Nederlanders in het door geweld geteisterde Soedan. “Ik zou willen dat het met iedereen die daar nog zit goed gaat, maar ik vrees dat mensen heel lastige momenten hebben doorgemaakt en mogelijk nog doormaken.”