Rechtbank oordeelt of cameratoezicht bij Tata Steel moet stoppen

De rechtbank in Haarlem oordeelt woensdag of de omgevingsdienst moet stoppen met het cameratoezicht op Tata Steel IJmuiden. Volgens de staalfabriek is de privacy van de medewerkers niet gegarandeerd. Het bedrijf wil daarom met een kort geding ervoor zorgen dat de camera’s weg moeten.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om de privacy van bezoekers en medewerkers van Tata Steel te waarborgen. De toezichthouder wil met de camera’s rookwolken afkomstig van de staalfabriek in de gaten houden. Een opmerkelijke donkere rookwolk kan erop wijzen dat er schadelijke stoffen vrijkomen.

Tijdens de zitting op vrijdag demonstreerde de omgevingsdienst hoe het cameratoezicht eruit ziet voor controleurs. De onderkant van het beeld is met een zwart blok afgeschermd en volgens de toezichthouder zijn de camera’s op zo’n 450 meter afstand geplaatst. De OD NZKG wil dat de inzet van camera’s mogelijk blijft “omwille van de gezondheid van omwonenden”.

Tata vindt dat de camera’s zich teveel richten op de fabriek. Ook zijn de camera’s erg geavanceerd volgens het staalbedrijf. “Je schrikt als je de mogelijkheden ziet en hoort. Mensen zijn herkenbaar en identificeerbaar.” Het bedrijf zegt dat de privacy van medewerkers juist erg belangrijk is, in deze periode “waarin we in toenemende mate een polarisering rond de fabriek ervaren”.