Rechter: kabinet mocht beslistermijn bij asielaanvraag verlengen

Het kabinet mocht de beslistermijn bij een asielaanvraag verlengen van zes naar vijftien maanden. De bestuursrechter van de rechtbank Den Haag vindt de maatregel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) ingevoerd in 2022 rechtsgeldig, omdat Nederland sinds de tweede helft van 2021 te maken heeft met een groot aantal asielaanvragen.

Doordat “een groot aantal vreemdelingen” tegelijk een aanvraag indient, is het in de praktijk “zeer moeilijk” om de asielprocedure binnen zes maanden af te ronden, zegt de bestuursrechter in de uitspraak van de zaak die plaatsvond in Groningen. Nederland heeft te maken met meer asielaanvragen dan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had verwacht.

De rechtbank ziet in de cijfers van de IND ook dat in 2021 meer asielaanvragen zijn ingediend dan in 2019, voordat de coronapandemie uitbrak. Deze stijging zette zich door in 2022, onder meer door het vervallen van coronareisbeperkingen, de machtsovername van de Taliban in Afghanistan en door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

De eiser in de zaak vond dat de Staat de beslistermijn van zes maanden had overschreden. Dat betoog is niet-ontvankelijk verklaard door de rechter.