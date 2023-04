Rotterdam: Koningsdag goed te volgen voor mensen met beperking

De gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals, de organisatoren van Koningsdag in Rotterdam, zorgen er naar eigen zeggen voor dat mensen met een beperking ook volop kunnen genieten van alle activiteiten en feesten donderdag.

“We hebben bijvoorbeeld kijkplatformen voor rolstoelgebruikers op het Afrikaanderplein, de Blaak en Binnenrotte gezet. Zo hebben ze goed zicht als de koninklijke familie langskomt”, meldt gemeentelijk beleidsadviseur Willem Philipsen. “Ook spreekt blindentolk Dave van der Wal live een audiodescriptie in voor mensen met een visuele beperking. Mensen die niet goed zien krijgen dan toch een beeld van wat er gebeurt bij het feest op de Binnenrotte of tijdens de route die de koning loopt. Hij zal precies zeggen wat de koning doet en hoe het publiek reageert.”

Philipsen meldt dat er ook schrijftolken zijn voor mensen die slechthorend zijn. “Door deze tolken krijgen mensen toch mee wat er gezegd en gezongen wordt. En er is zelfs prikkelarme ruimte voor mensen die sneller last hebben van overprikkeling. Die kunnen zich terugtrekken in een speciaal ingerichte ruimte.”

Negen kinderen met een beperking spelen ook een rol op Koningsdag. Ze overhandigen bloemen aan de koning op het podium. Vier van de negen kinderen hebben een lichamelijke beperking.