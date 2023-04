Studentenbond ‘geschrokken’ van ontruiming universiteit Groningen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is “behoorlijk geschrokken” van de gebeurtenissen aan de Rijksuniversiteit Groningen dinsdag. Een actiegroep bezette urenlang het Academiegebouw na een stukgelopen gesprek met de universiteit over sociale veiligheid. ’s Avonds ontruimde de politie het gebouw.

De actiegroep Occupy RUG deelde op sociale media beelden van de ontruiming. De LSVb spreekt van het “hardhandig wegslepen” van mensen. Dat “past niet bij een universiteit die een plek wil zijn voor dialoog en democratie”, vindt voorzitter van de bond Joram van Velzen. “We vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers van hogescholen en universiteiten zich te allen tijde kunnen uitspreken tegen beleid waar ze het niet mee eens zijn.”

De Groninger Studentenbond zegt in een verklaring dat het tijd wordt dat de RUG “hun studenten en medewerkers ervan overtuigt dat ze er alles aan doen” om iedereen zich veilig te laten voelen. De bond is “solidair” met de actievoerders en vindt dat op het gebied van sociale veiligheid aan de RUG “nog heel veel te winnen valt”.

Ook de RUG heeft woensdag nog een verklaring over de gebeurtenissen gegeven. De universiteit stelt dat de politie begon met ontruimen nadat de studenten “meerdere malen gevraagd was het gebouw te verlaten. De dag die in het teken had moeten staan van een wederzijdse constructieve dialoog, eindigde hierdoor helaas in mineur.”

Hoewel het overleg dinsdag mislukte, wil de universiteit blijven proberen “samen de dialoog over de verdere verbetering van sociale veiligheid binnen de RUG voort te zetten”.

In maart was het Academiegebouw ook al toneel van een bezetting door dezelfde groep. Toen kwamen Occupy RUG en de universiteit tot een gezamenlijke verklaring over het onderwerp sociale veiligheid, dinsdag zou verder gepraat worden. De studenten willen dat de ontslagen docent Susanne Täuber mag terugkomen. Zij zou weggestuurd zijn omdat ze zich kritisch uitliet over de universiteit. Volgens de RUG was echter een vertrouwensbreuk ontstaan. De studenten eisten dinsdag dat de RUG het ontslag van Täuber zou terugdraaien, maar de universiteit wilde daar niet over in gesprek, waarna het overleg eindigde.