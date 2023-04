Utrecht: kom niet meer naar evenementen vanwege drukte

De gemeente Utrecht roept woensdagavond op om niet meer naar evenementen voor Koningsnacht te komen vanwege drukte. Op verschillende plekken in de stad zijn evenementen georganiseerd, onder meer op het Domplein, Janskerkhof en de Neude.

“Het is te druk op meerdere evenementenpleinen en toegang tot de meeste evenementen is niet meer mogelijk. Kom daarom niet meer”, schrijft de gemeente op Twitter. Ook burgemeester Sharon Dijksma haalde de drukte aan in talkshow Op1.

“Het is hartstikke druk, ik moet zelfs zeggen kom niet meer, want het is echt superdruk. Het is heel gezellig nog, maar dat willen we ook graag zo houden”, aldus Dijksma. “De evenementenpleinen die we hebben ingericht zijn langzamerhand aan het vol raken en we willen graag controle houden over hoeveel mensen komen en dat ze elkaar ook wat ruimte geven.”

Eerder waarschuwde de gemeente al voor de kou tijdens de Koningsnacht. “Let op: het is kouder dan normaal. Kleed je warm aan vanavond.”

Naast de evenementen startte in Utrecht ook traditiegetrouw de vrijmarkt om 18.00 uur. Ook daar was het na het officiƫle startsein al gelijk druk.