Voorzitter slavernij-instituut: lintje Esajas is mooie waardering

De koninklijke onderscheiding die antiracismeactivist Mitchell Esajas heeft gekregen, is een “mooie waardering die heel verdiend is, dit is een grote erkenning”. Dat zegt Linda Nooitmeer, bestuursvoorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). Ze stelt wel dat het werk tegen racisme en discriminatie niet klaar is.

Esajas werd woensdag, bij de jaarlijkse lintjesregen, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau “voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme”. Hij leidt The Black Archives, een centrum dat de geschiedenis van zwarte Nederlanders verzamelt. Ook leidt hij het New Urban Collective, dat jongeren van kleur wil helpen. Verder is hij betrokken bij demonstraties voor Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter, en zet hij zich in voor herstelbetalingen en meer kennis over het Nederlandse slavernijverleden.

Nooitmeer zegt dat Esajas “model staat voor een zelfbewuste generatie Nederlanders met Afrikaanse roots, die willen helpen het land vorm te geven. Hij richt zich op bewustwording, zelfontplooiing, zelfwaardering en weerbaarheid. Met de Black Archives heeft hij in Amsterdam een plek gecreĆ«erd die van waarde is voor heel Nederland, ook al wordt zijn werk soms controversieel gevonden en niet door iedereen omarmd. Dat is niet niks.”

Enkele jaren geleden had Esajas nooit een lintje gekregen, denkt Nooitmeer. “Het zegt veel over hoe de samenleving is veranderd. Vijf jaar geleden werd institutioneel racisme nog ontkend, terwijl we weten dat het een fenomeen van de afgelopen eeuwen is. Door de tijd waarin we leven is het mogelijk dat hij nu wel een lintje krijgt.”

Het werk van Esajas en de anderen houdt niet op met de onderscheiding, benadrukt Nooitmeer. “De achterstanden op de arbeidsmarkt, de woonmarkt en het onderwijs zijn nog niet weggewerkt. Mensen die strijden tegen racisme en discriminatie gaan door, want het gaat om het tegengaan van uitsluiting in het dagelijks leven van mensen. Maar het helpt wel als er op het hoogste niveau in Nederland erkenning komt voor iemand die zich inzet tegen racisme en discriminatie.”