In de Amsterdamse Jordaan wordt het zo druk dat de gemeente bezoekers oproept Koningsdag ergens anders te vieren. “Kom niet meer naar de Jordaan”, twittert Amsterdam.

In een aantal straten in de Jordaan heeft de gemeente eenrichtingsverkeer ingesteld, om de doorstroming van mensen te bevorderen.

“Ook elders in het centrum van Amsterdam is het een stuk drukker aan het worden”, zegt een woordvoerster van de gemeente. “Dat houden we nauwlettend in de gaten.”