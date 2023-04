De gemeente Amsterdam roept op om niet meer naar de binnenstad te komen. Het is er te druk, twittert de gemeente. “Vier Koningsdag ergens anders”, meldt de stad.

Eerder op de middag liet de gemeente al weten dat het te druk is in de Amsterdamse Jordaan. De stad riep op om daarom niet meer naar de volksbuurt te komen. Voor een betere doorstroming van mensen had de gemeente al eenrichtingsverkeer ingevoerd in sommige straten.