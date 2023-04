Drukte op Afrikaanderplein in afwachting van de koning

Op het Afrikaanderplein in Rotterdam hebben donderdagochtend duizenden mensen een plekje gezocht in afwachting van de aankomst van de koning. Het publiek wordt vast opgewarmd met zang en dans.

Op het plein zijn een jeugdkoor, een gospelkoor, een drumband en dansgroepen bezig met optredens. Mensen zijn uitbundig en kleurrijk gekleed. Ook is veel politie op de been.

De koning begint de tocht ter ere van zijn verjaardag op het plein in Rotterdam-Zuid. Tijdens zijn bezoek zal hij onder meer spreken met een slachtoffer van de toeslagenaffaire.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zegt dat gekozen is voor Zuid omdat het “een prachtig deel van de stad” is. Het is volgens hem belangrijk om te laten zien dat Zuid een volwaardig deel van Rotterdam is. “Het is ongekend wat zich op Zuid aan het ontwikkelen is de afgelopen twintig jaar.” Daarbij verwijst hij naar de vele gebouwen die er verrijzen. “Deze volumeontwikkeling was twintig jaar geleden ondenkbaar.”