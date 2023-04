Feyenoordsjaal was eigenlijk voor Willem-Alexander bedoeld

De Feyenoordsjaal die koningin Máxima donderdag een tijdje droeg tijdens de koningsdagviering in Rotterdam was eigenlijk voor koning Willem-Alexander bedoeld. In plaats daarvan nam de koningin het cadeau in ontvangst.

“Ik heb de sjaal eerder deze week gekocht in de Feyenoordfanshop, omdat ik een beetje wilde dollen met Willem-Alexander. Je weet wel, omdat hij Ajacied is”, zei schenker Frank Kusters tegen RTV Rijnmond. “De koning schoot helaas naar de zijkant, maar Máxima kwam recht op me af.” Toen Kusters de koningin vroeg het cadeau aan de koning te overhandigen, wilde ze daar echter niets van weten.

“Nee, die ga ik omdoen. Ik ben van Feyenoord”, antwoordde Máxima. Beelden van het korte gesprek werden op sociale media gedeeld. “Ze was er echt heel erg blij mee, liep ermee te pronken”, zegt Kusters. “En ik heb begrepen dat ze er een hele tijd mee heeft rondgelopen.”