Gewonde na schietincident op Herengracht in Muiden

Op de Herengracht in Muiden is donderdagavond een persoon gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde volgens de politie rond 18.00 uur. Een politiewoordvoerster kan nog niet meer kwijt.

De Herengracht in het Noord-Hollandse vestingsstadje is een drukke straat langs de sluis, met drukbezochte terrassen en horeca. Volgens de politie zijn verdachten weggerend.

Van drie verdachten is een signalement vrijgegeven. Een van de verdachten is tussen de 30 en 40 jaar en heeft tatoeages in zijn gezicht. De andere twee mannen hebben een donkere huidskleur en dreadlocks. De politie waarschuwt mensen de verdachten niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.