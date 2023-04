Koning sluit bezoek aan Rotterdam af: allemaal kings and queens

Koning Willem-Alexander heeft het bezoek aan Rotterdam voor Koningsdag afgesloten met de woorden dat alle mensen “kings and queens” zijn. Hij zei dat op het podium bij de Markthal, waar hij liet weten onder de indruk te zijn van de georganiseerde festiviteiten in Rotterdam.

“Eigenlijk wil ik de burgemeester vragen of ik het rondje nog een keer mag doen”, zei Willem-Alexander. “Dat ik vandaag samen met mijn familie mijn verjaardag en ook tien jaar koningschap met u samen in deze hele bijzondere stad mag vieren, dat heeft mij heel veel goed gedaan.”

“We komen uit moeilijke tijden en er zijn ook nog moeilijke tijden voor ons. Maar wat Rotterdam heeft laten zien, hoe je samen aan iets kunt werken, maakt niet uit waar je vandaan komt… Dan hebben we een fantastisch Nederland in de 21e eeuw. En daar ben ik nog het meest dankbaar voor wat ik gezien heb vandaag”, zei de koning.

Willem-Alexander sloot af met de woorden die hij een slachtoffer van de toeslagenaffaire had horen zeggen tijdens een gesprek op de route door Rotterdam. “Zij zei: we zijn all kings and queens”, aldus de koning. “Jullie zijn all kings and queens. Ik zeg: daar heb ik niks meer aan toe te voegen, geen woorden maar daden.”