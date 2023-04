Koningsdag feestend ingeluid, meerdere locaties waren vol

In veel steden is Koningsnacht gevierd. Ondanks de kou dompelden veel mensen zich onder in het feestgedruis. Sommige locaties waren zo vol dat er geen mensen meer bij konden.

Duizenden mensen luidden in Den Haag Koningsdag in met het The Life I Live-festival. Het was druk in Den Haag tijdens de elfde editie. Vanwege onder andere personeelstekorten was het dit jaar kleiner van opzet. Zo waren er geen podia op het Kerkplein en de Grote Markt. Bij het hoofdpodium aan het Lange Voorhout was het in de loop van de avond al gezellig druk. Verder werd er opgetreden bij het Noordeinde, Buitenhof en de Hofvijver. Bij Noordeinde riep de organisatie op niet meer te komen vanwege de drukte.

Ook in andere steden werd Koningsnacht massaal gevierd. De gemeente Utrecht riep in de loop van de avond op om niet meer naar evenementen voor Koningsnacht te komen vanwege de drukte. Op verschillende plekken in de stad waren evenementen georganiseerd, onder meer op het Domplein, Janskerkhof en de Neude. In Utrecht startte ook traditiegetrouw de vrijmarkt al om 18.00 uur.

Ook de Grote Markt in Almere was zo vol dat besloten werd geen bijkomend publiek toe te laten. “Om het gezellig te houden hebben we besloten om de toestroom naar Grote Markt tijdelijk te stoppen”, meldde de gemeente. De politie in Arnhem zei in de loop van de avond dat het feest daar goed verliep, zonder grote incidenten. Wel “veel te beschonken jeugdigen”, aldus de wijkagenten van het stadscentrum via sociale media.