Online treinkaartje kopen bij NS niet mogelijk vanwege storing

Het is op dit moment niet mogelijk online of in de NS-app een treinkaartje te kopen, bevestigt de NS na berichtgeving van NU.nl. De onlineverkoop kampt sinds ongeveer 13.30 uur met een storing, zegt een woordvoerster. Dat komt volgens haar waarschijnlijk doordat te veel mensen op Koningsdag een kaartje voor de trein willen kopen.

Mensen die met de trein willen, kunnen wel gewoon inchecken op het station met hun ov-chipkaart of bankpas. Ook kunnen ze op het station een los kaartje kopen bij een automaat.

Wanneer de storing verholpen is, weet de woordvoerster nog niet. De NS werkt eraan, zegt ze.