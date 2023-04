Oranjes missen Alexia op Koningsdag in Rotterdam

De Oranjes missen prinses Alexia op Koningsdag. Dat zei koningin Máxima donderdag tegen verslaggevers in Rotterdam. “We missen Alexia”, zei de koningin. “Ze had zo graag hier willen staan.” De prinses, die vanwege examens in Wales dit jaar niet bij Koningsdag kan zijn, heeft het gezin volgens haar moeder drie keer opgebeld.

De familie leek zich in Rotterdam prima te vermaken. Leden van de familie dansten uitbundig mee met kinderen die een dansoptreden voor hen verzorgden. Willem-Alexander en Máxima draaiden rondjes samen met de kinderen, onder begeleiding van de Hermes House Band. Ook de aanwezige prinsessen Amalia en Ariane dansten mee, net als prins Constantijn en prinses Laurentien. Dat gebeurde allemaal op de Blaak, een grote straat in het centrum van Rotterdam.

Ook liet de familie zien hoe sportief ze zijn. Zo bokste koningin Máxima met de 13-jarige wereldkampioen kickboksen Amira Tahri. De koningin deelde een aantal stoten met haar linker- en rechterarm uit. Later hebben prins Constantijn en prins Maurits ook even gespard met Tahri.

Amalia en Ariane pakten beiden een hockeystick vast. Zij speelden allebei meerdere keren een bal over, samen met hockeyende kinderen. Ook Máxima speelde kort een balletje over. Prinses Marilène waagde een poging op het basketbalveld, waar zij al snel een bal door de basket gooide, waarna zij juichte.

Tijdens de route ontmoette de koning ook Rotterdammers die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. De Rotterdammers, te herkennen aan het oranje lintje dat op hun borst gespeld was, stonden opgesteld langs de weg, waar de koning hen de hand schudde.