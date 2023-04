Rode Kruis vrij druk in Utrecht en Amsterdam

Hulpverleners van het Rode Kruis hebben het op Koningsdag vrij druk, maar een woordvoerder van de hulporganisatie noemt de sfeer gemoedelijk.

In Amsterdam heeft het Rode Kruis 75 mensen op de been op acht verschillende locaties, onder meer in de omgeving van het Vondelpark, bij het Leidseplein en het Homomonument.

In Utrecht heeft het Rode Kruis in de avond en tijdens koningsnacht een aantal onderkoelde slachtoffers geholpen. Vooral als mensen alcohol drinken, ligt onderkoeling op de loer, waarschuwde de hulporganisatie vooraf al. Verder bestond het letsel uit gebroken voeten en enkels. Ook hielpen de EHBO’ers mensen die te veel alcohol hadden gedronken. “Af en toe was er een piek, maar alles is goed verlopen.”