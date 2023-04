Rotterdam feest nog even door na vertrek koninklijke familie

Ook na het vertrek van de koninklijke familie uit Rotterdam gaat het koningsdagfeest volop door in Rotterdam. De Binnenrotte in het centrum van de stad staat nog altijd flink vol. Tot het eind van donderdagmiddag is er een muzikaal programma voor de duizenden mensen die zich op het plein bij de Markthal hebben verzameld.

Kort na 13.00 uur nam koning Willem-Alexander met een dankwoord afscheid van de havenstad. De gemeente vroeg mensen daarvoor al om niet meer naar het festivalterrein aan de Binnenrotte te komen, omdat het vol is.

Op het terrein zijn volgens een woordvoerster 10.000 mensen bijeen. Daaromheen lopen nog eens “duizenden mensen” rond. Het feest verliep tot nu toe zonder grote incidenten.