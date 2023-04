Rotterdam ontvangt Willem-Alexander en familie op Koningsdag

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun gevolg vieren Koningsdag 2023 in Rotterdam. Het bezoek begint in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. De route van de koninklijke familie start donderdag om 11.00 uur op het Afrikaanderplein te voet en gaat daarna onder meer per watertaxi verder langs het schip ss Rotterdam en hotel New York de Nieuwe Maas over en onder de Erasmusbrug door naar het centrum van de stad.

Het deel over het water eindigt bij de trappen voor Plein 1940 bij het oorlogsmonument De verwoeste stad, van kunstenaar Zadkine. Via de kubuswoningen loopt het koninklijk gezelschap naar de Binnenrotte, het plein voor de Markthal. Daar is een verjaardagsfeest gepland waar artiesten optreden. Zoals gebruikelijk op Koningsdag stopt het gezelschap op diverse plaatsen langs de wandelroute.

Het bezoek aan Rotterdam markeert het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen opgezet door de politie in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De maatregelen, die grotendeels geheim zijn, zijn onder meer nodig na de bedreigingen aan prinses Amalia vorig jaar. Vorig jaar werd bekend dat Amalia als gevolg van bedreigingen niet meer in Amsterdam kon wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen.

Het feest kost de gemeente Rotterdam 4 miljoen euro. Dat bedrag is voor meerdere organisaties zoals Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) en burgergroepen aanleiding om te protesteren tegen de komst van de koning naar Rotterdam en tegen de monarchie in het algemeen.