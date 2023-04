Zevende evacuatievlucht vanuit Soedan aangekomen in Jordanië

De zevende evacuatievlucht van de Koninklijke Luchtmacht vanuit Soedan is in de nacht van woensdag op donderdag veilig geland in Aqaba, Jordanië. Het toestel kwam rond 01.00 uur ’s nachts aan, meldt het Ministerie van Defensie. Hoeveel mensen en/of Nederlanders aan boord waren van deze vlucht is niet bekendgemaakt.

In Jordanië worden de passagiers opgevangen door een medisch team van defensie en een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat consulaire bijstand verleent. De operatie om Nederlanders weg te halen uit Soedan wordt afgeschaald, meldde het ministerie woensdag. De zevende vlucht met het C-130 Hercules-transportvliegtuig was voorlopig de laatste.

Woensdag liet minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten dat het grootste deel van de bij het ministerie bekende Nederlanders weg is uit Soedan. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om minstens 150 Nederlanders. Zo’n 70 van hen gingen op één van de zes eerdere vluchten met een toestel van de luchtmacht mee. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen Nederlanders die geregistreerd staan in Soedan. Het ministerie haalde ook nog ruim 100 mensen van andere nationaliteiten op uit Soedan.

In Soedan vechten het regeringsleger en paramilitairen een bloedige strijd, die tot dusver ten minste meer dan 500 mensen het leven heeft gekost.