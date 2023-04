Album Adele als eerste 500 weken in Nederlandse albumlijst

Het album 21 van Adele heeft een Nederlands record verbroken. De plaat staat als eerste album ooit 500 weken in de Album Top 100.

De Britse zangeres is al sinds februari 2022 recordhouder voor het langst genoteerde album ooit. Het album staat nu op plek 19 in de lijst en is daarmee een plekje gestegen ten opzichte van vorige week. Na de plaat van Adele is André Hazes sr. met het album De Hazes 100 (437 weken) het langst genoteerde album.

Naast 21 staan verder de albums 30 en 25 van Adele al enige tijd in de Album Top 100, respectievelijk 74 en 384 weken.