Coördinatiecentrum patiëntenspreiding stopt na drie coronajaren

Het werk van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) zit erop. Het centrum werd in maart 2020 opgericht om de stroom coronapatiënten te verdelen over ziekenhuizen in het land. Dat moest voorkomen dat de zorg zou vastlopen en patiënten niet meer behandeld konden worden.

Sinds een tijdje vindt de overheid dat het coronavirus deel uitmaakt van het dagelijks leven. Het is endemisch geworden. Daarom zijn de testlocaties ook gesloten en er wordt niet meer bijgehouden hoeveel mensen positief zijn getest.

Ziekenhuizen behandelden begin maart ruim 900 mensen die het coronavirus onder de leden hadden. Het LCPS hield er toen rekening mee dat dit eind maart zou zijn gestegen tot ongeveer 1500. Dat is niet uitgekomen. Steeds minder patiënten werden zo ernstig ziek van hun coronabesmetting dat ze in een ziekenhuis belandden. Bij de meest recente cijfers, afgelopen woensdag, waren iets meer dan 300 positief geteste mensen opgenomen. Dat komt neer op hooguit een paar patiënten per ziekenhuis.

Onder het LCPS valt ook een ander centrum, dat patiënten van Oekraïne naar Nederland haalt. Dat Patient Evacuation Coordination Centre (PECC) blijft wel actief.